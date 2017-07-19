Силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 41 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.