Лукашенко 20-21 июля посетит Украину с визитом

МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит на Украину, обсудит с украинским коллегой Петром Порошенко урегулирование конфликта в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину. Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Украиной.

"Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", — сообщила пресс-служба.

По ее информации, одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Белоруссия активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. "Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике", — добавили в пресс-службе.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.