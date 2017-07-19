В Венесуэле в ходе протестов погиб один человек

МЕХИКО, 19 июл – РИА Новости. Один человек погиб во вторник в ходе протестов в венесуэльском штате Ансоатеги, сообщила прокуратура страны.

"Национальная прокуратура номер 42 и прокуратура штата Ансоатеги номер 20 расследуют смерть Эктора Ануэля, который был сожжен во время манифестации в (городе) Лечерия", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

По данным канала NTN24, погибший мог быть членом формирований сторонников властей страны, так называемых "колективос", выступающих против манифестантов. Причиной смерти жертвы могло стать сработавшее взрывное устройство, а после гибели тело якобы облили бензином и подожгли.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.