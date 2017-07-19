В результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 30 человек

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате столкновений в Иерусалиме между сотрудниками службы безопасности и палестинцами, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мусульмане Иерусалима протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору и молятся у стен Старого города.

По данным издания, столкновения начались рядом с Львиными воротами Старого города после вечерней молитвы. Точные причины столкновений пока неизвестны. Как сообщают источники, среди палестинцев пострадали 34 человека.

По словам представителя полиции, среди правоохранителей незначительно пострадали два полицейских. Он также добавил, что участники столкновений бросали в полицейских камни и "коктейли Молотова". По его словам, участников столкновений разогнали.

Металлодетекторы были установлены, после того как в пятницу у Храмовой горы было совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов Израиля, в результате которого двое из них погибли. Троих нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.