На Сицилии осквернили памятник борцу с мафией

РИМ, 19 июл — РИА Новости, Сергей Старцев. Установленный в сицилийском городе Агридженто памятник знаменитому борцу с мафией Розарио Ливатино был осквернен неизвестными вандалами, сообщили во вторник вечером местные СМИ.

Судя по всему, каменный круг, на котором было высечено имя убитого мафией 37-летнего следователя, был разбит молотком или каким-то тяжелым предметом.

Ливатино занимался расследованием ряда тяжких преступлений, которые были совершены бандитами из опасной мафиозной группировки "стидда", вступившей в войну с "Коза ностра". Он был убит на окраине Агридженто 21 сентября 1990 года. На месте гибели следователя его родители установили монумент, на котором было написано: "Розарио Ливатино, мученику за правосудие". В 2011 году в епархии Агридженто начался процесс беатификации (причисления к лику блаженных Римско-католической церкви) Ливатино.

Прокуратура Агридженто открыла следственное дело по факту осквернения памятника неизвестными лицами. "Это тревожный сигнал, мы не исключаем мафиозный след", — заявил в этой связи прокурор города Луиджи Патронаджо.

Примечательно, что осквернение памятника Ливатино произошло накануне 25-летия убийства еще одного легендарного борца с мафией Паоло Борселлино. Знаменитый следователь погиб 19 июля 1992 года вместе с пятью телохранителями в результате взрыва, совершенного у дома его матери на улице Д"Амелио в Палермо.

"Чтим оскорбленную память следователя Ливатино. Италия едина накануне годовщины бойни на улице Д"Амелио", — написал в этой связи в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

На прошлой неделе неизвестные осквернили установленный у одной из школ Палермо мраморный бюст ближайшего друга и соратника Борселлино – Джованни Фальконе, само имя которого стало символом борьбы с мафией. Вандалы отбили у памятника голову, а затем использовали бюст в качестве тарана, чтобы выбить двери этого учебного заведения.

Осквернение памятника Фальконе, погибшего вместе со своей женой и тремя сотрудниками охраны 23 мая 1992 года, вызвало глубокое возмущение итальянской общественности. Премьер Джентилони назвал его "убогим проявлением подлости". Бронированный автомобиль, в котором Фальконе ехал из аэропорта в Палермо, был взорван мощной бомбой, заложенной по приказу главарей "Коза ностра" на автостраде близ городка Капачи.