США сотрудничают с другими странами по санкциям против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США сотрудничают с другими странами в вопросе санкций против Венесуэлы, но при необходимости предпримут односторонние действия, заявил во вторник официальный представитель американской администрации.

"Мы работаем с другими странами в регионе, в ЕС, на Ближнем Востоке и даже в Азии над скоординированными усилиями для оказания давления на режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, чтобы заставить его не созывать учредительное собрание 30 июля", — сказал представитель администрации.

По его словам, США считают это "шагом к установлению диктатуры". "И, безусловно, мы координируем усилия с партнерами и союзниками, в том числе в регионе", — отметил он.

Представитель администрации подчеркнул, что в то же время США готовы "предпринимать односторонние шаги, если это будет необходимо в интересах их безопасности и внешней политики".

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.