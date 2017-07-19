США сотрудничают с другими странами по санкциям против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США сотрудничают с другими странами в вопросе санкций против Венесуэлы, но при необходимости предпримут односторонние действия, заявил во вторник официальный представитель американской администрации.
По его словам, США считают это "шагом к установлению диктатуры". "И, безусловно, мы координируем усилия с партнерами и союзниками, в том числе в регионе", — отметил он.
Представитель администрации подчеркнул, что в то же время США готовы "предпринимать односторонние шаги, если это будет необходимо в интересах их безопасности и внешней политики".
Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.