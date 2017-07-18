Семьи жертв атак 11 сентября попросили Мэй обнародовать отчет по терроризму

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Выжившие в результате атак 11 сентября в США, а также родственники погибших написали письмо премьер-министру Британии Терезе Мэй с просьбой обнародовать отчет правительства страны о степени финансирования исламистского экстремизма в Великобритании со стороны Саудовской Аравии, пишет газета Independent.

Как пишет издание, доклад о финансировании экстремизма в Британии со стороны Саудовской Аравии и других стран был заказан бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном. На прошлой неделе глава МВД страны Эмбер Радд заявила, что отчет не был опубликован из-за "объема содержащейся в нем личной информации и по соображениям национальной безопасности". По словам одного из лидеров британской партии "зеленых" Каролины Лукас, отказ от публикации данных связан с нежеланием британского правительства критиковать Саудовскую Аравию, с которой у Британии имеются долгие и тесные стратегически и экономические связи.

"У Великобритании есть уникальная историческая возможность остановить серию убийств со стороны вдохновленных ваххабизмом (сторонники ваххабизма характеризуются радикализмом и нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама — ред.) террористов, опубликовав отчет правительства Великобритании о финансировании терроризма в стране Великобритании, который, согласно сообщениям СМИ, возлагает основную вину на Саудовскую Аравию", — говорится в письме, которое подписали 15 человек.

"Мы со всем уважением призываем вас опубликовать отчет сейчас, законченный или нет", — также говорится в письме.

Ранее исследовательский центр Henry Jackson Society в своем докладе сообщил, что Саудовская Аравия является главным спонсором исламистского экстремизма на территории Великобритании.

Согласно документу, с 1960-х годов Саудовская Аравия занимается финансированием экспорта ислама ваххабитского толка по всему миру, в том числе и в западных государствах. Так, британским исламистам оказывалась помощь посредством пожертвований мечетям и религиозным образовательным организациям, которые впоследствии становились пристанищем экстремистов и использовались для распространения радикальной литературы. В докладе отмечается, что остальные государства Персидского Залива и Иран также являются крупнейшими спонсорами радикального исламизма.

Одиннадцатого сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагона, жертвами атаки стали 3 тысячи человек.