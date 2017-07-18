Киевский суд назначил депутату Рады Розенблату залог в $270 тысяч

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева назначил внефракционному депутату Верховной рады Украины Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен (около 270 тысяч долларов) в качестве меры пресечения, сообщил во вторник телеканал "112 Украина".

Накануне антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что будет ходатайствовать в суде об избрании для Розенблата меры пресечения в виде залога и обязательства сдать загранпаспорта. Ранее глава ведомства заявил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря. Рада на минувшей неделе дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Розенблата, подозреваемого в злоупотреблении служебным влиянием и взяточничестве на сумму 280 тысяч долларов.

"Суд избрал Бориславу Розенблату меру пресечения в виде залога в размере 7 миллионов гривен", — сообщает телеканал.

Данный залог депутат должен заплатить не позже пяти дней со дня решения суда.

Незаконная добыча янтаря давно процветает в Ровенской и соседней Житомирской областях, а также других центрально-западных регионах Украины. На проблему уже обращал внимание президент Петр Порошенко, который требовал от правоохранителей наладить эффективную работу по прекращению контрабанды янтаря.

Эксперты-экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ежегодно на Украине, по разным оценкам, нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря.