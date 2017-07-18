Эвакуация в штаб-квартире ООН не продлилась и получаса

ООН, 18 июл — РИА Новости. Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вернулись на рабочие места после эвакуации, передает корреспондент РИА Новости.

Около 11.00 по местному времени (18.00 мск) по громкой связи в здании была объявлена эвакуация в связи с пожарной тревогой. Было заявлено, что это не учения. Сотрудники ООН оставались во внутреннем дворе. Однако с улицы дыма видно не было. Менее чем через полчаса люди вернулись к работе.

По словам сотрудника охраны ООН, возгорание произошло в вентиляционном коллекторе. Опасаясь распространения токсичных газов в помещении, охрана приняла решение об эвакуации. Огонь был вскоре ликвидирован.