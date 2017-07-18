СМИ: глава Минобороны Хорватии подал в отставку после критики президента

БЕЛГРАД, 18 июл — РИА Новости. Министр обороны Хорватии Дамир Крcтичевич подал во вторник заявление об отставке после критики президента Колинды Грабар-Китарович в связи с участием армии в тушении лесных пожаров в республике.
В ночь на вторник совместными усилиями экстренных служб, армии, местных жителей удалось защитить второй по величине город республики — Сплит на берегу Адриатического моря от "огненного фронта" протяженностью в несколько километров, который вошел в пригороды.
Министр обороны в минувший понедельник лично посетил места возгораний. Самолеты 63-й авиабазы ВВС республики в Задаре приняли активное участие в тушении.Vecernji list президента Грабар-Китарович.
"Мы не только реагировали, но и оказались на месте одними из первых. Вы знаете, какова система. Мы реагируем, когда нас позовут. Я не могу повлиять на то, когда местный руководитель примет данное решение", — приводит реакцию министра обороны издание.
В то же время однопартиец министра по Хорватскому демократическому содружеству (ХДС), премьер Андрей Пленкович заявил, что организация тушения была организована должным образом. По его словам пожарные, муниципальные службы, армия и граждане действовали сообща и эффективно.