СМИ: глава Минобороны Хорватии подал в отставку после критики президента

БЕЛГРАД, 18 июл — РИА Новости. Министр обороны Хорватии Дамир Крcтичевич подал во вторник заявление об отставке после критики президента Колинды Грабар-Китарович в связи с участием армии в тушении лесных пожаров в республике.

Министерство обороны пока официально не объявило о решении главы военного ведомства. Однако СМИ в Загребе ссылаются на собственные источники в Минобороны.

В ночь на вторник совместными усилиями экстренных служб, армии, местных жителей удалось защитить второй по величине город республики — Сплит на берегу Адриатического моря от "огненного фронта" протяженностью в несколько километров, который вошел в пригороды.

Министр обороны в минувший понедельник лично посетил места возгораний. Самолеты 63-й авиабазы ВВС республики в Задаре приняли активное участие в тушении.

"Считаю, что Вооруженные силы могли раньше выйти на место происшествия. Несмотря на то, что они не обучены этому и не имеют пожарной амуниции, речь идет о пожаре такого масштаба, когда нужна была каждая рука", — цитирует Vecernji list президента Грабар-Китарович.

"Мы не только реагировали, но и оказались на месте одними из первых. Вы знаете, какова система. Мы реагируем, когда нас позовут. Я не могу повлиять на то, когда местный руководитель примет данное решение", — приводит реакцию министра обороны издание.

В то же время однопартиец министра по Хорватскому демократическому содружеству (ХДС), премьер Андрей Пленкович заявил, что организация тушения была организована должным образом. По его словам пожарные, муниципальные службы, армия и граждане действовали сообща и эффективно.