Обстановка в Стамбуле нормализуется после сильнейшего ливня

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Интенсивность осадков в Стамбуле после продолжавшегося в течение нескольких часов сильнейшего ливня уменьшилась, обстановка нормализуется, хотя во многих районах города все еще идет дождь, сообщает телеканал NTV во вторник.

© AFP 2017 / Ozan Kose Затопленная в результате ливня станция метро в Стамбуле, Турция. 18 июля 2017 © AFP 2017 / Ozan Kose Затопленная в результате ливня станция метро в Стамбуле, Турция. 18 июля 2017

Ранее турецкие СМИ сообщили, что из-за ливня в Стамбуле были затоплены несколько улиц и станций метро. Мэрия города призвала автовладельцев без острой необходимости не пользоваться своими машинами.

По состоянию на 16.00 (совпадает с мск) паромное сообщение между азиатской и европейской частями города осуществляется без перебоев. Работают туннели под Босфором. Междугородные автотрассы открыты для движения. Международный аэропорт Ататюрка в Стамбуле работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Метро в городе работает без перебоев, за исключением участка между станциями Otogar и Yenikapi", — сообщил РИА Новости представитель администрации стамбульского метрополитена.

Власти продолжают оказывать помощь жителям пригорода Стамбула Силиври, который больше всего подвергся влиянию стихии – спасатели эвакуируют оказавшихся в плену водных потоков людей и с помощью спецтехники увозят застрявшие в водоворотах машины. Сообщается, что спасатели добираются до любых точек, где требуется помощь. Никто не погиб.

По информации синоптиков, дождь продлится до среды. Турецкие власти обещают оценить причиненный гражданам ущерб и компенсировать его.

За 106 лет метеонаблюдений ливень в Стамбуле во вторник стал третьим по интенсивности и самым сильным за последние 9 лет, в различных районах города выпало от 65 до 110 миллиметров осадков.