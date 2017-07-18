В Moody's оценили вероятность "незаключения" соглашения по Brexit

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вероятность незаключения соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) существенная, считает международное рейтинговое агентство Moody's.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года.

"Мы по-прежнему считаем, что ЕС и Великобритания в конечном итоге придут к соглашению, которое касается многих, но не всех из их текущих торговых соглашений. Однако вероятность того, что переговоры потерпят неудачу и соглашение не будет достигнуто, является существенной", — приводятся в сообщении слова управляющего директора Moody's Колина Эллис (Colin Ellis).

"Если Великобритания и Европейский союз не смогут достичь соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС и будущих взаимоотношениях, может произойти существенное макроэкономическое потрясение для Великобритании, которое повлияло бы на кредитное качество ряда британских эмитентов", — указывает Moody's. Агентство отмечает, что в случае, если соглашение не будет достигнуто, экономический рост Великобритании, скорее всего, замедлится, или же и вовсе произойдет спад, уровень безработицы вырастет, как и инфляция. Данная ситуация была бы отрицательна для ряда британских эмитентов. "Ограничения иммиграции могут усугубить нехватку квалифицированных кадров в определенных секторах", — добавляет агентство.

Более слабая экономика будет влиять на корпоративные кредитные показатели Великобритании, при этом низкий спрос уменьшит доходы и рентабельность. Для регулируемых энергетических и транспортных компаний влияние будет небольшим, поскольку они в основном работают внутри страны. В других сферах влияние может быть значительным. "Последствия "отсутствия сделки" в секторах аэропортов, авиации и портов могут быть драматичными", — отмечает агентство.

Влияние такого Brexit на банковский сектор будет негативным, однако дополнительные издержки, которые понесут финансовые учреждения, будут умеренными и управляемыми, операции страховщиков вряд ли будут существенно затронуты, но их капитализация будет ослаблена в случае длительной и жесткой волатильности финансового рынка, заключает агентство.