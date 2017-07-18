Гюлен считает убийство посла Карлова провалом турецких служб безопасности

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Турецкий оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвинила в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году, считает, что убийство российского посла Андрея Карлова является "вопиющим провалом" турецких служб безопасности.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным принес соболезнования семье погибшего российского посла. После убийства посла было начато совместное разбирательство при участии турецкой и российской сторон. Практически сразу турецкие власти заявили, что убийство было спланированной акцией, местные политики и СМИ заподозрили в организации убийства Карлова Гюлена. Сам Гюлен публично осудил это преступление и назвал его "ужасным актом террора".

"Я осудил убийство посла Карлова, как только узнал о случившемся. Это вопиющий провал службы безопасности", — заявил Гюлен в письменных ответах на вопросы РИА Новости.

По его словам, к ответственности должны быть привлечены те, кто обеспечивал охрану Карлова, вне зависимости от того, было ли убийство допущено преднамеренно или произошло в силу стечения обстоятельств.

"Немыслимо оставлять посла такой страны, как Россия, без должной защиты. Всю ответственность за неспособность предотвратить это трагическое убийство несут разведслужбы и службы безопасности Турции", — добавил оппозиционный проповедник.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Власти Турции обвиняют Гюлена, проживающего в США, в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. В Турции после этих событий были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.