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В мире

FP рассказал, почему Москва "не слишком волнуется" из-за КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (585)
16:0618.07.2017
(обновлено: 16:09 18.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва не слишком беспокоится из-за северокорейских ракет, хотя она была бы и не против ядерного разоружения полуострова, пишет Foreign Policy.

КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР отказалась вести переговоры с США по ядерной программе

Автор статьи Крис Миллер объясняет, почему администрации Трампа не удается привлечь Россию на свою сторону в вопросе урегулирования ситуации на корейском полуострове и что должен сделать Вашингтон, чтобы ей это все-таки удалось.

По словам автора, Россия видит единственное решение проблемы, связанной с ядерной программой КНДР, в прямых переговорах с Пхеньяном и гарантиях безопасности режиму Ким Чен Ына.

Одна из причин, по которой Россия поддерживает более примирительную политику по отношению к Северной Корее — личный интерес, считает автор, подразумевая "удивительное количество экономических связей" между этими странами.

Миллер отмечает, что точных статистических данных нет, однако, по его словам, в России учатся многие студенты из КНДР и трудится множество рабочих — в частности, на Дальнем Востоке.

Главной причиной для той позиции, которую приняла Москва, Миллер связывает с США: по его словам, Россия традиционно придерживается более "спокойного" подхода по отношению к Пхеньну, чем Вашингтон. Династия Кимов кажется ей "странной, но рациональной", отмечает автор.

Что касается ядерного оружия, то, с точки зрения Москвы, Ким Чен Ын использует его только для сдерживания Вашингтона, так как знает, что если он применит его, это приведет к ядерному контрудару со стороны США.

Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне. 30 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп заявил, что у США лопнуло терпение в отношении Северной Кореи

Кроме того, Москве, как и Пекину, невыгодна смена власти в КНДР и установление на полуострове нового правительства, союзником которого будет США, уверен Миллер. Он отмечает, что на самом деле Соединенные Штаты, с российской точки зрения, ничуть не меньше виноваты в развитии напряженности на Корейском полуострове, чем КНДР, подразумевая ту риторику, к которой в последнее время прибегал американский президент.

Москва могла бы присоединиться к США и оказать давление на КНДР, если бы Дональд Трамп покончил со своими угрозами в адрес Пхеньяна и если бы Соединенные Штаты приняли северокорейскую ядерную программу.

"Но до тех пор, пока Вашингтон настаивает на военном решении или смене режима, Кремль и дальше будет возлагать вину за происходящее не только на Ким Чен Ына, но и на Дональда Трампа",- резюмирует автор.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

 

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