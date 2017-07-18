Кандидат на пост вице-президента Кении провел теледебаты сам с собой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Один из кандидатов на пост вице-президента Кении провел теледебаты сам с собой, так как его соперники не явились на мероприятие, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, на протяжении часа кандидат Элиуд Мутиора Кариара, который идет на выборы в паре с кандидатом на пост президента Джафетом Кавингой Калуйей, отвечал на вопросы двух модераторов и аудитории. Бывшего банкира Кариару окружали пять пустых трибун.

Как сообщает агентство, ранее некоторые из кандидатов возражали против формата проведения дебатов. Сообщается, что телеведущие планировали сначала показать дебаты между шестью кандидатами от малых партий, включая Кариару, а после этого провести отдельные дебаты между кандидатами от двух крупнейших партий.

По данным агентства, шесть кандидатов в вице-президенты Кении подписали письмо, в котором говорилось, что они не намерены участвовать в мероприятии, если оно не будет проводиться при одновременном участии всех кандидатов.

"Мы ясно дали понять, что примем участие в дебатах, которые соберут всех кандидатов вместе", — приводит агентство слова кандидата в президенты Икуру Аукота, который объяснил отсутствие кандидата в вице-президенты. Он также отрицает утверждения о том, что кандидаты опоздали на мероприятие. "Это задокументировано. Мы явились вовремя", — сказал Аукот.

Всеобщие выборы в Кении запланированы на 8 августа.