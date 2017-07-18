Евросоюз не намерен снимать санкции с Ротенберга, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Евросоюз не намерен снимать санкции с российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, как об этом ранее сообщили СМИ, заявил РИА Новости источник в ЕС.

Во вторник брюссельское издание B2 сообщило, что Евросоюз в ближайшие дни исключит фамилию российского бизнесмена Аркадия Ротенберга из списка санкций в связи с опасениями о юридической несостоятельности решения о применении в отношении него ограничений.

"Я опровергаю эту информацию. Совет не намерен исключать его имя из списка", — сказал источник, пожелавший остаться неназванным.

Позже издание B2 сообщило, что ранее размещенная информация не соответствует действительности. По уточненным данным, Евросоюз намерен "изменить мотивы его включения в "черный список" ЕС", то есть те аргументы, которые Совет ЕС приводит для обоснования введения санкций.

Ротенберг числится в санкционном списке с 30 июля 2014 года. Ему запрещен въезд в Евросоюз, а его активы в ЕС заморожены.

В ноябре 2016 года Трибунал Суда Евросоюза признал необоснованными санкции ЕС против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

Суд решил, что Совет ЕС не смог должным образом обосновать необходимость включения Ротенберга в санкционный список в период с июля по март 2015 года. В частности, по мнению суда, упоминания о близости бизнесмена к "принимающим решения" российским политикам недостаточно для наложения санкций. Кроме того, госконтракты, отношение к которым имел Ротенберг, были заключены на периоды, предшествовавшие событиям вокруг Украины. Кроме того, по мнению судей, Совет ЕС не смог доказать получение Ротенбергом выгод от российских властей в момент начала украинского конфликта, а также подтвердить заявления о том, что Ротенберг являлся акционером компании "Гипротрансмост".

В марте 2015 года Совет ЕС изменил обоснования включения Ротенберга в санкционный список. В решении о продлении санкций отмечается, что Ротенберг напрямую связан со строительством моста в Крым, "способствуя таким образом его интеграции в Российскую Федерацию, что еще больше подрывает территориальную целостность Украины", а также с образовательным проектом "Детям России: адрес — Крым", "поддерживающим политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию". Эти аргументы Суд ЕС счел обоснованными.

ЕС в марте продлил до 15 сентября 2017 года санкции в отношении "черного списка" физических лиц и организаций России и Украины. В нем значатся, в частности, российские официальные лица и знаменитости, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители ополчения. Санкции распространяются на 150 человек и 37 юридических лиц.