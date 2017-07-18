Евросоюз вскоре вычеркнет Ротенберга из санкционного списка, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Евросоюз в ближайшие дни исключит фамилию российского бизнесмена Аркадия Ротенберга из списка санкций в связи с опасениями о юридической несостоятельности решения о применении в отношении него ограничений, сообщает брюссельское издание B2 со ссылкой на европейских дипломатов.

Ротенберг числится в санкционном списке с 30 июля 2014 года. Ему запрещен въезд в Евросоюз, а его активы в ЕС заморожены.

"Это мера предосторожности. Некоторые юридические аргументы ставят под вопрос состоятельность европейского решения", — сообщил изданию неназванный дипломат.