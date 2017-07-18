Большинство американцев воспринимают КНДР как угрозу, показал опрос

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 80% граждан США воспринимают Северную Корею как угрозу, три четверти обеспокоены возможностью широкомасштабной войны, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и издания Washington Post.

Как угрозу, согласно данным социологического исследования, КНДР воспринимают 81% респондентов, 66% из них рассматривают Пхеньян как серьезную угрозу, что на 12 пунктов больше, чем в 2005 году. С этим мнением не согласны 15% участников опроса, не видящих угрозу в Северной Корее, 4% воздержались.

Три четверти американцев (74%), принявших участие в опросе, заявили, что обеспокоены возможностью широкомасштабной войны с КНДР, половина из них (39%) подчеркнули, что этот вопрос вызывает у них сильное беспокойство.

Опрос, участие в котором принял 1001 совершеннолетний американец, проводился с 10 по 13 июля. Статистическая погрешность составляет 3,5 пункта.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.