Британцы начали сомневаться в целесообразности Brexit, показал опрос

ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости. Жители Великобритании, которые в феврале большинством в 53% проголосовали за выход страны из Евросоюза (так называемый Brexit), начали сомневаться – согласно опросу, проведенному во вторник компанией ICM для газеты Guardian, теперь только около 46% считают, что все было сделано правильно.

Призыв к новому референдуму по итогам переговоров о Brexit в Брюсселе в настоящее время поддерживает 32% граждан – в июне их было 26%.

"Такое колебание может объясняться ростом пессимизма по поводу итогов Brexit для нации. Сейчас меньшее число людей думает, что Brexit окажет позитивное влияние на британскую экономику (теперь так полагают 29% респондентов, тогда как в феврале их было 38%) или жизнь в Великобритании (33% против 41%, которые так считали в феврале 2017 года)", — сказано в отчете по итогам опроса.

Отмечается, что те граждане, которые разуверились в Brexit, пока еще не склонны полностью поддаваться пессимизму. "Это, возможно, колебание, но пока не полная капитуляция", — подчеркивают исследователи.

Опрос был проведен 14-16 июля среди респондентов старше 18 лет, Всего в исследовании приняли участие 2046 человек.