Британцы начали сомневаться в целесообразности Brexit, показал опрос

ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости. Жители Великобритании, которые в феврале большинством в 53% проголосовали за выход страны из Евросоюза (так называемый Brexit), начали сомневаться – согласно опросу, проведенному во вторник компанией ICM для газеты Guardian, теперь только около 46% считают, что все было сделано правильно.
"Такое колебание может объясняться ростом пессимизма по поводу итогов Brexit для нации. Сейчас меньшее число людей думает, что Brexit окажет позитивное влияние на британскую экономику (теперь так полагают 29% респондентов, тогда как в феврале их было 38%) или жизнь в Великобритании (33% против 41%, которые так считали в феврале 2017 года)", — сказано в отчете по итогам опроса.
Отмечается, что те граждане, которые разуверились в Brexit, пока еще не склонны полностью поддаваться пессимизму. "Это, возможно, колебание, но пока не полная капитуляция", — подчеркивают исследователи.
Опрос был проведен 14-16 июля среди респондентов старше 18 лет, Всего в исследовании приняли участие 2046 человек.