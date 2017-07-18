Социалисты Молдавии начали подготовку к референдуму, предложенному Додоном

КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) созывает заседание Республиканского совета по вопросу о поддержке и подготовке к участию в организации республиканского консультативного референдума, инициированного президентом страны Игорем Додоном, сообщила во вторник лидер партии Зинаида Гречаная.
"Партия социалистов Молдавии созывает заседание республиканского совета с главным вопросом "о поддержке и подготовке к участию в организации республиканского консультативного референдума, инициированного президентом Молдавии Игорем Додоном", — написала Гречаная на своей странице в Facebook.
"Республиканскому совету, который состоится 25 июля, будет предложено решение о всецелой поддержке в организации и проведению референдума… ПСРМ также будет добиваться всеми доступными способами достижения досрочных парламентских выборов и продвигать инициативы, направленные на укрепление государственности", — отмечено в распространенном партией сообщении.