Социалисты Молдавии начали подготовку к референдуму, предложенному Додоном

КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) созывает заседание Республиканского совета по вопросу о поддержке и подготовке к участию в организации республиканского консультативного референдума, инициированного президентом страны Игорем Додоном, сообщила во вторник лидер партии Зинаида Гречаная.

Ранее Додон, до президентства возглавлявший Партию социалистов, постановил назначить консультативный референдум на 24 сентября. По его словам, на плебисцит будет вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданами Молдавии выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Позже Партия социалистов объявила, что полностью поддерживает решение президента.

"Партия социалистов Молдавии созывает заседание республиканского совета с главным вопросом "о поддержке и подготовке к участию в организации республиканского консультативного референдума, инициированного президентом Молдавии Игорем Додоном", — написала Гречаная на своей странице в Facebook.

В пресс-службе Партии социалистов сообщили, что по итогам заседания исполкома политсилы было принято решение о всецелой поддержке президента по всем четырем вопросам, которые будут предложены гражданам Молдавии на референдуме.

"Республиканскому совету, который состоится 25 июля, будет предложено решение о всецелой поддержке в организации и проведению референдума… ПСРМ также будет добиваться всеми доступными способами достижения досрочных парламентских выборов и продвигать инициативы, направленные на укрепление государственности", — отмечено в распространенном партией сообщении.