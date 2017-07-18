AP: Весельницкая попала в поле зрения властей США до встречи с сыном Трампа

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальные документы сообщило, что адвокат Наталья Весельницкая продвигала интересы инвестиционной компании, владельцем которой является гражданин РФ, в вопросе ослабления антироссийских санкций и находилась под пристальным наблюдением американских властей задолго до того, как в СМИ просочилась информация о ее встрече с Дональдом Трампом-младшим.

Старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Со ссылкой на правительственные и юридические документы агентство сообщает, что власти США пытались получить доступ к электронной почте Весельницкой, а также несколько раз отказывали ей во въезде на территорию США. Находились ли документы в открытом доступе или попали в распоряжение агентства по другим каналам, не уточняется.

Агентство со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы сообщает, что в поле зрения следователей попали связи Весельницкой с инвестиционной компанией Prevezon Holdings Ltd. и ее владельцем россиянином Денисом Кацывом, против которого власти США в 2013 году выдвинули обвинения в отмывании нелегально полученных средств. Дело было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского".

На основании документов правительства агентство пишет, что поскольку Весельницкая защищала интересы Prevezon и работала на "антисанкционную кампанию ее владельца", власти США стали внимательно отслеживать все ее действия и связи. Сообщается, что Весельницкую допрашивал федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара, который покинул свой пост в марте. Также американские власти заинтересовали связи Весельницкой с еще одним российским адвокатом — Андреем Павловым, который также работал на Prevezon. Представитель федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, которая вела это дело, отказался от комментариев агентству.