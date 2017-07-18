Грузия не обращались к Киеву с требованием выдать Саакашвили

ТБИЛИСИ, 18 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Тбилиси не обращался к Киеву с требованием экстрадировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует у украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Глава минюста ранее заявила, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию.

"У нас есть эффектное сотрудничество с правительством Грузии, но мы не получали требование об экстрадиции. Соответственно, этот вопрос не обсуждался", — заявил Порошенко журналистам в ходе своего визита в Тбилиси.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией.