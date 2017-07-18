Грузия не обращались к Киеву с требованием выдать Саакашвили

ТБИЛИСИ, 18 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Тбилиси не обращался к Киеву с требованием экстрадировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"У нас есть эффектное сотрудничество с правительством Грузии, но мы не получали требование об экстрадиции. Соответственно, этот вопрос не обсуждался", — заявил Порошенко журналистам в ходе своего визита в Тбилиси.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией.