Израильский беспилотник упал на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат, использовавшийся израильскими военными, упал на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Военные выясняют причину крушения очередного БПЛА типа Skylark, который применяется в разведывательных целях.

"Беспилотный летательный аппарат… упал в районе города Наблуса. Он был возвращен армии в координации с гражданской администрацией. Ведется проверка обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.

Небольшие беспилотники семейства Skylark выпускает израильский оборонный концерн Elbit. Они поставляются в три десятка стран и используются Армией обороны Израиля в качестве стандартного средства разведки на батальонном уровне, говорится на сайте производителя.

Это уже третий такой аппарат, потерянный военными менее чем за месяц. В начале июля Skylark разбился в секторе Газа, в конце июня – на Западном берегу. Сообщения о падении аналогичных беспилотников, используемых израильскими военными, в этом году также поступали из Сирии и Ливана.