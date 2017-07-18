При тушении природных пожаров в Хорватии пострадали 80 человек

БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Тушение пожара в пригородах хорватского Сплита на побережье Адриатического моря силами экстренных служб и местных жителей в ночь на вторник позволило взять огонь под контроль, при этом легко пострадали 80 человек, сообщает портал издания Slobodna Dalmacija.

Во вторник полоса огня в пригородах Сплита была взята под контроль, сообщил градоначальник Андро Крстулович-Опара. Ночью вместе с пожарными и местными жителями на тушение, организованное в пригородах Сплита, вышли фанаты местного футбольного клуба "Хайдук".

Сообщается, что члены фанатской группировки Torcida образовали живую цепь и тушили огонь из ведер "голыми руками". Служба скорой помощи сообщила о 80 легко пострадавших от огня на территории от Омиша до Сплита за сутки.

"Пострадавшие в большинстве своем пожарные, есть и гражданские лица. В основном речь идет о реакционном конъюнктивите, отравлении дымом и легких ожогах рук и ног. На месте пожара находятся три бригады наших врачей, которые помогают участвующим в тушении", — цитирует издание начальника службы скорой помощи Лео Луетича.

Во вторник два самолета Canadair CL-415 и два Airtractora AT-802 были направлены на тушение с воздуха, на земле им помогают пожарные подразделения 63 авиабазы ВВС Хорватии из Задара. Из других регионов республики в защите Сплита от огня участвовали свыше 170 пожарных и полицейских.