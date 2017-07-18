Глава ДНР предложил ввести чрезвычайное положение на переходный период

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил ввести в учреждаемой Малороссии на переходный период чрезвычайное положение.

"Ввиду тяжелого экономического положения страны, возможности наступления хаоса и дезинтеграции, ввиду возможности начала "войны всех против всех", мы считаем на период до трех лет ввести в стране чрезвычайное положение. За это время завершится процесс принятия новой конституции и наведение правопорядка", — заявил Захарченко на форуме по созданию Малороссии.

Ранее он заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выходом из которого может быть создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.