В ДНР заявили о создании исполкома по подготовке конституции Малороссии

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что создадут исполком по подготовке конституции учреждаемой Малороссии, в него войдет глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее Захарченко заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выходом из которого может быть создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.

"Оргкомитет предлагает выбрать исполком в качестве координирующего органа из трех человек. Исполкому за это время поручается подготовить и опубликовать окончательный вариант документов, войти в контакт с представителями регионов Малороссии, обеспечивать информирование международных институтов и всех заинтересованных лиц о нашем предложении подготовить проект Конституции", — сказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.

Он отметил, что следующее собрание организационного комитета состоится через месяц.

"Оргкомитет предлагает следующие кандидатуры в исполком: глава ДНР Александр Захарченко, вице-премьер ДНР Александр Тимофеев и Вячеслав Губин, который тоже находится за столом президиума. Секретарем предлагается назначить Александра Казакова", — зачитал он решение властей ДНР.