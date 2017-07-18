Правозащитники рассказали, зачем Киев заявляет о "борьбе с агрессией РФ"

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Украинские власти в течение последних лет ведут планомерную работу по ограничению прав человека под прикрытием лозунга о "борьбе с российской агрессией", заявила глава правления украинской правозащитной организации "Центр общественных свобод" Александра Матвийчук.
"Украинская власть все чаще использует риторику борьбы "с российской вооруженной агрессией" для скрытого наступления на общественные свободы", — сказала Мвтвийчук на брифинге во вторник, отметив, что, таким образом, страна рискует превратится в авторитарное государство.
Также, по мнению правозащитницы, недопустимым является практика принятия властью важнейших государственных решений, которые касаются прав и свобод граждан, без консультаций с общественностью. Она отметила, что разрабатываемый на Украине законопроект о реинтеграции Донбасса правозащитники "в глаза не видели".
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.