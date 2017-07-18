Правозащитники рассказали, зачем Киев заявляет о "борьбе с агрессией РФ"

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Украинские власти в течение последних лет ведут планомерную работу по ограничению прав человека под прикрытием лозунга о "борьбе с российской агрессией", заявила глава правления украинской правозащитной организации "Центр общественных свобод" Александра Матвийчук.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

"Украинская власть все чаще использует риторику борьбы "с российской вооруженной агрессией" для скрытого наступления на общественные свободы", — сказала Мвтвийчук на брифинге во вторник, отметив, что, таким образом, страна рискует превратится в авторитарное государство.

По словами Матвийчук, о наступлении на права человека на Украине говорят законодательные инициативы, ограничивающие свободу слова и направленные на дискредитацию общественных активистов, которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией в органах власти. Кроме этого, примером ограничения прав человека является создание в структуре МВД непредусмотренных законом военизированных формирований для защиты общественного порядка.

Также, по мнению правозащитницы, недопустимым является практика принятия властью важнейших государственных решений, которые касаются прав и свобод граждан, без консультаций с общественностью. Она отметила, что разрабатываемый на Украине законопроект о реинтеграции Донбасса правозащитники "в глаза не видели".

"Венцом" наступления на права человека Матвийчук назвала попытку наступления на независимость института украинского омбудсмена путем попытки изменения на прошлой неделе Верховной радой Украины процедуры отбора кандидатов на эту должность. Матвийчук подчеркнула, что парламент пытался тайком "протащить" эти изменения через принятие законопроекта о Конституционном суде, который не имеет никакого отношения к институту омбудсмена.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.