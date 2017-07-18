Эрдоган собирается в турне для урегулирования катарского кризиса

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует отправиться в дипломатическое турне в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию 23-24 июля, сообщает во вторник газета Milliyet cо ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил о намерении посетить Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию с целью налаживания диалога стран, вовлеченных в катарский кризис.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.