Британские депутаты планируют посетить Россию осенью и зимой

ЛОНДОН, 18 июл — РИА Новости, Мария Табак. Депутат палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии Дэниэл Кочински намерен организовать зимой визит в Москву группы депутатов для встречи с коллегами из Госдумы, а осенью — принять участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС), которая пройдет в Санкт-Петербурге.

"Я бы хотел свозить делегацию британских парламентариев-консерваторов в ноябре или в декабре в Россию. Потому что я считаю очень важным, несмотря на продолжающиеся проблемы, начать выстраивать двусторонние отношения между нами и Государственной Думой. У нас у всех есть обязательство продолжать диалог и добиваться взаимного доверия", — сказал Кочински в интервью РИА Новости.

"Я обратился в посольство РФ с вопросом, может ли Россия принять такой визит, и жду их ответа", — отметил парламентарий.

Кочински также сообщил, что планирует в октябре принять участие в 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС), которая пройдет 14-18 октября в Санкт-Петербурге.

"Я намерен поехать в Санкт-Петербург в октябре на Ассамблею Межпарламентского союза, чтобы мы могли продолжить диалог с Россией. Сейчас проводится отбор членов делегации, которые поедут в Санкт-Петербург, мое участие уже недавно подтвердили", — сказал Кочински.

По его словам, в состав британской делегации, скорей всего, войдут консерваторы Иан Лидделл-Грэйнджер и Найджел Эванс. "Будут еще лейбористы", — добавил Кочински.