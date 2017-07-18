Британский депутат заявил, что создание европейских ВС было бы катастрофой

ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости, Мария Табак. Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински называет абсурдными любые разговоры про "мягкий" и "жесткий" Brexit и считает, что создание европейских вооруженных сил было бы катастрофой.

"Есть люди, которые пытаются не допустить Brexit или добиться, чтобы он прошел по "мягкому" сценарию. Вообще такие понятия, как "жесткий" и "мягкий" (Brexit), абсурдны. Впереди большая битва. Ближайшие месяцы и годы будут критически важными в плане выполнения воли народа, проголосовавшего за выход из ЕС. Конечно, будут задержки, конечно, есть люди, которые хотят, чтобы мы остались в Таможенном союзе ЕС или в составе единого рынка, но это совершенно невозможно", — сказал Кочински в интервью РИА Новости.

"Мы выходим из ЕС и больше не будем двигаться к наднациональному государству с единой армией, единой внешней политикой, единой валютой", — отметил Кочински.

На референдуме летом прошлого года британцы высказались за выход страны из ЕС, Великобритания должна покинуть состав объединения не позднее 29 марта 2019 года.

По словам Кочински, выход Великобритании из ЕС не означает, что она будет играть меньшую, чем сейчас, роль в обеспечении коллективной безопасности.

"Единая европейская армия была бы катастрофой, у нас есть НАТО, у нас есть четкая демаркационная линия между нами и Россией, мы все знаем, что никто не должен пересекать эту линию. Создание единой европейской армии привело бы к большой неопределенности и ослаблению Европы, потому что зачем дублировать что-то, что уже хорошо работает? Потом мы все равно нуждаемся в США и Канаде для создания нашего оборонного щита. Есть много стран, которые являются очень важными партнерами в европейской обороне – Норвегия, Турция. Британия, как и они, не будет в ЕС. Но эти три страны, которые не будут в ЕС, по-прежнему будут нуждаться в том, чтобы оставаться частью единого оборонного механизма", — отметил парламентарий.

"Есть люди в Германии, которые говорят, что мы не можем положиться в этом отношении на США или Британию. Это очень неверно и очень опасно", — заключил он.