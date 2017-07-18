В Шанхае мошенники заработали около $2 млн на обмане 800 коллекционеров

ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Группа мошенников из 49 человек в Шанхае разработала схему по обману коллекционеров произведений искусства, жертвами которой стали около 800 человек, она принесла преступникам около 2 миллионов долларов и длительные тюремные сроки, пишет во вторник издание "Шанхай жибао".

Суд городского района Цинпу вынес обвинительные приговоры всем участникам преступной схемы. Они получили от 12 до 14 лет заключения.

Менеджер одного из аукционных домов Шанхая Чэнь Сюдун в 2015 году основал собственную компанию "Цяньцан" и вскоре открыл ее представительство за границей под названием UK Phillips Auction House. Сотрудники компании находили клиентов, которые соглашались при посредничестве "Цяньцан" выставлять на площадки различных аукционов свои предметы искусства, за что взимались крупные взносы.

Аукционы на самом деле никогда не проводились, клиентам через некоторое время возвращали их предметы искусства и сообщали, что продать их не удалось. При этом взносы за участие в аукционе клиентам не возмещались.

Внимание правоохранителей к деятельности компании было привлечено после обращения в полицию одного из пострадавших по фамилии Вэй. Он сообщил, что первоначально заплатил 20 тысяч юаней (около 2,9 тысячи долларов) для того, чтобы выставить семейную реликвию на аукцион в Сингапуре.

Через некоторое время с ним связались мошенники и сообщили, что в Сингапуре спроса на принадлежащий ему предмет искусства не было, и предложили внести взнос за участие в лондонском аукционе. Он согласился и заплатил еще 20 тысяч юаней.

После того, как и на втором аукционе повторилась та же история, он заподозрил, что его обманули, и обратился в полицию.