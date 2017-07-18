Дутерте попросил парламент продлить военное положение на юге Филиппин

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился в парламент с просьбой продлить военное положение на юге страны до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента Эрнесто Абеллу.

По словам Абеллы, эта мера необходима для борьбы с исламистами.

"Ему придется иметь дело с местными террористическими группировками и всем, что несет угрозу общественной безопасности в Минданао", — сказал представитель Дутерте.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.