Самолет оманских авиалиний не смог отправиться в рейс из-за неполадок

ДУБАЙ, 18 июл — РИА Новости. Более 150 пассажиров были эвакуированы из самолета Oman Air, так как у него возникли технические неполадки при взлете, заявила авиакомпания.

Как отмечает авиакомпания, рейс WY 283 Маскат- Бангалор, осуществляемый самолетом Boeing 737–800, после возникновения неполадки при взлете вернулся в аэропорт Маската.

Как сообщают оманские СМИ, 157 пассажиров и шесть членов экипажа были успешно и безопасно эвакуированы.

Пассажирам предоставили возможность улететь из Маската следующим рейсом.