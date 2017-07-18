Глава Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва учредительного собрания

МЕХИКО, 18 июл — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил в понедельник, что "весь мир просит" Венесуэлу отказаться от проведения выборов в учредительное собрание.

"Надо отказаться от учредительного собрания ради достижения переговорного, быстрого и мирного решения в Венесуэле. Весь мир этого просит", — написал Сантос в своем Twitter.

Выборы членов национального учредительного собрания запланированы на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.

В минувшее воскресенье венесуэльская оппозиция провела так называемый "народный референдум", в котором приняли участие более 7,5 миллиона из 19 миллионов избирателей южноамериканской страны. Подавляющее большинство из них высказались против созыва собрания, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "предпримут решительные экономические действия", если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание.