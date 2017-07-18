Мадуро заявил, что планы выборов в учредительное собрание не изменятся

МЕХИКО, 18 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что планы проведения выборов членов национального учредительного собрания, против чего высказалась оппозиция на так называемом "народном референдуме", останутся неизменными.

В воскресенье в голосовании, организованном оппозицией, приняли участие порядка 7,6 миллиона из 19 миллионов избирателей южноамериканской страны. Подавляющее большинство из них высказались против созыва собрания, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию.

"Я созываю учредительное собрание ради независимости и суверенитета, и пусть Европа говорит, что хочет, нас не волнует, что говорит Европа", — приводит портал Nacional заявление Мадуро.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала власти Венесуэлы приостановить подготовку к созыву учредительного собрания, чтобы не усиливать раскол в обществе, и выразила надежду на возобновление переговоров властей и оппозиции по урегулированию кризиса при поддержке стран региона. "Сегодня вышла Федерика Могерини, чтобы отдать приказы правительству Венесуэлы. Какая наглость. Они что думают, что мы находимся в 1809 году? Венесуэла – свободная и суверенная страна, а не колония Европейского союза", — возмутился Мадуро.

Выборы 545 членов национального учредительного собрания запланированы на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.