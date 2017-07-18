МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дипломаты и другие сотрудники посольств и консульств США ставят под угрозу безопасность диппредставительств, не посещая в течение трех лет учения по вопросам безопасности, сообщается в докладе Счетной палаты США (GAO).

"В целом менее четырех процентов диппредставительств заявили о выполнении всех необходимых учений в ходе 2013-2016 финансовых лет", — говорится в докладе.

Также GAO отмечает, что дипломатические представительства, расположенные в местах с повышенным риском насилия по политическим причинам и терроризма, провели только 44% требуемых учений по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в течение 2013-2016 годов госдеп эвакуировал сотрудников диппредставительств и их семьи из 23 учреждений за границей из-за угроз терроризма, восстаний и стихийных бедствий.

Персонал посольств и консульств обязан сообщать о результатах проведения учений по безопасности госдепу, отмечается в докладе. Тем не менее, за три описываемых года ведомству не были предоставлены результаты. GAO отмечает, что это повышает риск того, что персонал диппредставительств не подготовлен к ситуациям, представляющим угрозу жизни.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази в Ливии были убиты четыре американца, в том числе американский посол. Сообщалось, что госдеп США не полностью выполнил рекомендации по усилению охраны дипломатических представительств после трагедии в Бенгази, а лишь на 90%.