"Что за идиот": боец "Азова" рассказал, как Ляшко штурмовал Мариуполь

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Гражданин Швеции Микаэль Скилт, воевавший в подразделении "Азов", рассказал, как депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко чуть не сорвал штурм Мариуполя в июне 2014 года. Об этом сообщает издание "Народная правда".

По словам Скилта, за минуты до наступления, когда наемники скрытно приготовились атаковать, кто-то начал кричать в громкоговоритель.

"Я понял только одно слово — "сдавайтесь". Я подумал: "Какой идиот это сделал?" Потом мне сказали, что это орал Ляшко", — заявил он.

В сентябре 2015 года Следственный комитет России заподозрил высокопоставленных украинских военных, а также Ляшко в геноциде и применении запрещенных методов ведения войны. Депутата, который в 2014-м был заместителем командира батальона "Азов", обвинили в похищении и пытках жителя Мариуполя Дмитрия Чайковского.