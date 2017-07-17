СМИ: автомобиль врезался в полицейскую машину у здания конгресса США

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Автомобиль врезался в полицейскую машину в паре десятков метров от здания конгресса США в Вашингтоне, есть пострадавшие, сообщает телеканал Fox 5.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник около 14.00 (21.00 мск) у библиотеки конгресса (напротив здания парламента). Один автомобиль врезался в полицейскую машину и еще один чуть не врезался.

Водитель второго автомобиля госпитализирован. Находившийся в полицейской машине страж порядка получил легкие ранения. Полиция начала расследование.

Ряд дорог перекрыты, полиция рекомендует жителям и чиновникам избегать этот район до дальнейших распоряжений.