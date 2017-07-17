В США предъявили обвинения подозреваемым в убийстве россиянина Зиберова

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Подозреваемым в убийстве в США россиянина Артема Зиберова предъявлены обвинения, сообщили в понедельник РИА Новости в офисе прокурора штата Мэриленд.
"Я могу сказать, что трем подозреваемым были предъявлены обвинения, и сейчас мы определяем дату начала процесса", — сказала представитель офиса.
По ее словам, "по этому делу проходят три человека, арестованные полицией округа Монтгомери, но пока рано говорить о том, виновны они или нет, это только начало процесса".
"В эту пятницу будет проведено заседание по планированию в рамках данного процесса, и мы определим дату для начала процесса", — сказала представитель офиса прокурора.