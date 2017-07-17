Британские букмекеры с оптимизмом смотрят на Джеймса Бонда-женщину

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ведущие букмекерские компании Великобритании снизили ставки на исполнение роли Джеймса Бонда женщиной.

Как отмечает агентство Рейтер, оптимизм букмекеров в данном случае связан с сообщениями о другом культовом сериале "Доктор Кто", главная роль в котором впервые досталась женщине – 35-летней Джоди Уиттакер.

Теперь компания William Hill снизила котировки на вероятность появления агента 007 в женском образе с 20/1 до 12/1, а фирма Ladbrokes с 12/1 до 10/1. Фаворитом у букмекеров является актриса Джиллиан Андерсон, известная по участию в сериале "Секретные материалы".

О приключениях Джеймса Бонда, начиная с 1962 года, было снято 26 фильмов. Роль агента "на секретной службе Ее величества" исполняли семь актеров.