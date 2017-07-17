ООН призвала страны коалиции против ИГ* поддержать Ирак

ООН, 17 июл — РИА Новости. В ООН призвали страны коалиции, которые поддерживали военную кампанию по освобождению иракского Мосула, оказать стране помощь в восстановлении территорий, заявил спецпредставитель ООН по Ираку Ян Кубиш.

"Нельзя одержать полную победу только через поддержку военной кампании", — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. В этой связи Кубиш отметил выраженную ранее Саудовской Аравией, Ираном и Кувейтом готовность оказать поддержку Ираку.

"Я отдаю должное всем партнерам Ирака, включая партнеров по международной антиигиловской коалиции. Я призываю их оставаться с Ираком и народом страны, продолжать оказывать поддержку", — сказал представитель ООН.

Он подчеркнул, что за освобождением должна последовать работа по разминированию, стабилизации и реконструкции, чтобы переселенцы и беженцы могли вернуться. Также необходимы усилия по устранению ячеек ИГ*, преступных групп и бойцов, действующих не под контролем правительства. "Возвращение контроля над территориями, остающимися под контролем ИГ* в других частях провинций Найнава и Анбар, города Хавиджа провинции Киркук и в закоулках других районов будет непростым", — заявил Кубиш.

Кампания по освобождению Мосула от боевиков ИГ* началась в октябре прошлого года. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака. С воздуха поддержку иракским силам оказывала авиация международной коалиции во главе с США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на прошлой неделе официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле, который боевики удерживали под своим контролем более трех лет. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ*, позже заявил, что зачистка Мосула от боевиков займет еще несколько недель.

*Террористическая организация, запрещенная в России