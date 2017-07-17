Польский депутат выступил за исключение из гимна упоминания о Наполеоне

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Депутат правящей в Польше партии "Право и справедливость" Яцек Жалек поддержал инициативу изменения текста гимна страны, из которого, согласно предложению, должно исчезнуть упоминание Наполеона Бонапарта.

С предложением изменить гимн выступил Петр Запарт – глава комитета строительства памятника Яна III Собеского в Вене. По его мнению, место Бонапарта в гимне должен занять именно Ян Собеский — живший в XVII веке король, при котором Польша на некоторое время стала одной из крупнейших держав в Европе.

"Государственный гимн в настоящее время должен способствовать строительству сообщества в Польше. Если появляются мнения, что нынешний текст неактуален, может быть, надо рассмотреть его изменение", — заявил Жалек таблоиду Super Express. © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк В ГД назвали снос памятников в Польше неуважением к исторической правде

Депутат также добавил, что "фраза о победах Бонапарта, который в итоге проиграл войну, сейчас непонятна".

Основой для гимна Польши стала "Песня польских легионов в Италии", написанная в 1797 году участником наполеоновских войск Юзефом Выбицким. В нынешней редакции гимн содержит фразу: "Дал пример нам Бонапарт, как побеждать должны".

Упоминание Наполеона в польском гимне является отсылкой к событиям конца XVIII года, когда французский император позволил генерал-поручику Яну Домбровскому собрать Польские легионы, в которые вошли военные, покинувшие страну после третьего раздела Речи Посполитой.