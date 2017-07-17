Истребители F-18 в Прибалтике укрепляют безопасность Испании, считает Рахой

МАДРИД, 17 июл – РИА Новости. Участие испанских истребителей F-18 в патрулировании воздушного пространства стран Балтии способствует укреплению национальной безопасности Испании, заявил премьер Мариано Рахой.

В понедельник Рахой, министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль и глава генштаба генерал Фернандо Лопес дель Посо посещают военную базу Эмари в Эстонии, где в настоящее время находятся самолеты F-18, прибывшие с воздушной базы в Сарагосе в мае. Они в рамках ротации миссии НАТО с 3 мая по 31 августа занимаются патрулированием воздушного пространства Балтии.

"Вы отсюда способствуете тому, чтобы Европа и Испания становились более безопасными", — заявил Рахой, обращаясь к испанским военнослужащим. Запись его выступление показал телеканал 24 Horas.

"Эстония — одна из стран альянса, наиболее далеко расположенных от Испании, поэтому кто-то может подумать, что она далека и от наших национальных интересов. Я вам говорю, что это не так. Наши интересы в области безопасности также заключаются в солидарности с нашими союзниками и в выполнении наших международных обязательств… Более миллиона эстонцев находятся во все большей безопасности каждый раз, когда наши самолеты облетают ее воздушное пространство", — добавил испанский премьер.

В понедельник Рахой также встретится с премьером Эстонии Юри Ратасом.

Во вторник Рахой посетит базу Адажи, расположенную в Латвии, где дислоцированы 310 испанских военнослужащих в рамках расширенной боевой группы НАТО под руководством Канады. В состав группы входят более тысячи военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании. В июне Испания отправила в рамках этой миссии в Латвию четыре танка "Леопард" и 12 БМП Pizarro.