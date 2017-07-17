ОДКБ будет обращать особое внимание на вопрос неразмещения оружия в космосе

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности будет уделять особое внимание вопросам неразмещения оружия в космосе, сообщил журналистам в понедельник генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

В Минске под председательством главы МИД Белоруссии Владимира Макея состоялось заседание совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОДКБ, в котором принял участие Хачатуров.

"В частности, это вопросы борьбы с терроризмом, обеспечения всеобъемлющей стабильности, неразмещения оружия в космосе, нераспространения оружия массового уничтожения", — сказал Хачатуров, рассказывая об утвержденном перечне тем совместных заявлений ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.