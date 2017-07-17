В Китае задержали авиарейс из-за проникшего на борт безбилетного ребенка

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Авиарейс из китайской столицы в Шанхай был задержан на пять часов после того, как экипаж обнаружил на борту безбилетного ребенка, сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел в воскресенье в международном аэропорту Пекина, когда члены экипажа рейса HO1252 шанхайской авиакомпании Juneyao при повторной проверке пассажиров перед взлетом обнаружили ребенка без билета.

Как выяснилось позже, ребенок оказался на борту не случайно. Другие пассажиры, личности которых пока не установлены, сказали ребенку пробраться в самолет, а сами в это время отвлекали сотрудников безопасности аэропорта.

После того как ребенка обнаружили, было принято решение вывести из самолета всех пассажиров и провести повторный досмотр. С задержкой в 5 часов самолет вылетел в аэропорт назначения.

Случай вызвал шквал критики со стороны недовольных пассажиров, которые обвинили службу безопасности аэропорта в столь серьезном упущении. Многие высказывали опасения, что при подобной халатности любой ребенок может пронести на борт опасные предметы, в том числе взрывчатые вещества.