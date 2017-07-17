Опрос: политика Трампа нравится американцам больше, чем его характер

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американцы больше одобряют политику президента Дональда Трампа нежели его личностные качества, следует из результатов опроса центра исследования общественного мнения Gallup International.

Согласно данным исследования, 40% опрошенных одобряют политику главы Белого Дома, но в то же время лишь 34% респондентов довольны характером своего лидера.

Как сообщается, предшественники Трампа Барак Обама и Джордж Буш-младший демонстрировали противоположные результаты: избирателям нравились личностные качества президентов, однако проводимая ими политика получала меньше одобрения. Так, характером Обамы были довольны 60% граждан США, его деятельность одобряли 46%. Что касается Буша-младшего, то 59% избирателей нравились его человеческие качества, но поддерживали осуществляемую им политику лишь 50% опрошенных.

Опросы касательно деятельности Трампа проводился в течение июня и июля текущего года. Исследования президентства Обамы проводились в апреле-феврале 2012 года, Буша — в июне-октябре 2005-го.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа понизился до 36%, недовольны его работой 58% американцев.