Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Хургаде российской туристки

КАИР, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Пострадавшая в результате нападения на туристов в Хургаде россиянка чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости главный врач больницы Насера в Каире, где находится на лечении гражданка РФ, доктор Хани Рашед.
По его словам, пока пациентки проходят лечение в стационаре, беседы с журналистами для них исключены.
При этом другой источник в больнице Насера пояснил РИА Новости, что отказ в беседе с пострадавшими может быть вызван тем, что в настоящее время продолжается расследование нападения, пострадавшие являются важными свидетелями. Прокуратура, ведущая следствие, пока еще не опросила всех свидетелей.
Между тем, посетивший в понедельник туристок в больнице министр туризма Египта Яхья Рашед предложил женщинам после выздоровления продолжить отдых в одной из гостиниц египетской столицы.
У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. У российской туристки 15-20 резаных ран плеча, руки. Пострадало лицо. Всех пострадавших в субботу перевезли в больницу имени Насера в Каире, где они проходят обследование и необходимое лечение.
Как сообщили РИА Новости в больнице Насера, россиянка уже была осмотрена пластическим хирургом. Расходы по лечению пострадавших взяло на себя министерство туризма Египта.