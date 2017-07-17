Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Хургаде российской туристки

Фасад отеля в Хургаде, где произошло нападение на туристов. 14 июля 2017

Фасад отеля в Хургаде, где произошло нападение на туристов. 14 июля 2017

КАИР, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Пострадавшая в результате нападения на туристов в Хургаде россиянка чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости главный врач больницы Насера в Каире, где находится на лечении гражданка РФ, доктор Хани Рашед.

"Состояние пострадавших при инциденте в Хургаде стабильное. Две из четырех пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии, одной женщине накануне была сделана операция. Что касается россиянки, то ее состояние стабильное, удовлетворительное", — сообщил врач.

По его словам, пока пациентки проходят лечение в стационаре, беседы с журналистами для них исключены.

При этом другой источник в больнице Насера пояснил РИА Новости, что отказ в беседе с пострадавшими может быть вызван тем, что в настоящее время продолжается расследование нападения, пострадавшие являются важными свидетелями. Прокуратура, ведущая следствие, пока еще не опросила всех свидетелей.

© REUTERS / Mohamed Aly Мужчина, напавший на туристов в отеле в Хургаде, Египет. 14 июля 2017 © REUTERS / Mohamed Aly Мужчина, напавший на туристов в отеле в Хургаде, Египет. 14 июля 2017

Между тем, посетивший в понедельник туристок в больнице министр туризма Египта Яхья Рашед предложил женщинам после выздоровления продолжить отдых в одной из гостиниц египетской столицы.

В минувшую пятницу 28-летний мужчина с ножом по берегу пробрался с общественного пляжа на территорию одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России.

У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. У российской туристки 15-20 резаных ран плеча, руки. Пострадало лицо. Всех пострадавших в субботу перевезли в больницу имени Насера в Каире, где они проходят обследование и необходимое лечение.

Как сообщили РИА Новости в больнице Насера, россиянка уже была осмотрена пластическим хирургом. Расходы по лечению пострадавших взяло на себя министерство туризма Египта.