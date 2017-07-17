Литва выдаст США подозреваемого в крупном кибермошенничестве

ВИЛЬНЮС, 17 июл — РИА Новости. Вильнюсский окружной суд в понедельник принял решение выдать США подозреваемого в кибермошенничестве крупного масштаба гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд принял решение выдать гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса США в целях уголовного преследования", – объявила в зале суда судья Айва Сурвилене.

Прокурор Розита Пожарскене после заседания суда сообщила журналистам, что пока виновным гражданина Литвы никто не признает. "Хочу обратить внимание на то, что выдать Римашаускаса просят в связи с уголовным преследованием. Никто его виновным не признал. Если решение суда не будет обжаловано, то через семь дней решение вступит в силу, в течение 15 дней он может быть отправлен в США", — сказала Пожарскене.

Адвокат Римашаускаса считает, что решение суда безосновательно, защита обжалует решение об экстрадиции в апелляционном суде Литвы. "По мнению защиты, после ознакомления с материалами об экстрадиции данных о вине подозреваемого было недостаточно. Не было такого количества оснований для того, чтобы делать такой вывод. Жалоба в апелляционный суд Литвы будет подана в течение недели", — сказала журналистам адвокат Снеголе Ужданавичене.

Римашаускас был задержан в Литве 16 марта, в настоящий момент он содержится в Лукишском изоляторе в Вильнюсе. Ранее Генпрокуратура Литвы сообщила, что на основании двусторонней договоренности с США после задержания обвиняемого в течение двух месяцев будет составлен полный пакет документов о его экстрадиции. В случае выдачи обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы по статьям "мошенничество" и "отмывание денег". По данным адвоката Римашаускаса, в деле о кибермошенничестве фигурируют Google и Facebook. Римашаускас, по заявлению американских прокуроров, также подделывал инвойсы, письма и контрактную документацию.

Как отмечается в обвинительном заключении американских прокуроров, Римашаускас с помощью взлома электронной почты вынудил две интернет-компании в США перечислить на его счета более 100 миллионов долларов. По их данным, подозреваемый зарегистрировал в Литве компьютерную компанию с названием известной фирмы из Азии. Затем он послал компаниям-жертвам письма с требованием перечислить деньги, которые они были должны настоящей азиатской компании, что те и сделали.