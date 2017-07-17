В Японии более 600 человек госпитализированы за сутки из-за жары

ТОКИО, 17 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Более 610 человек оказались за сутки в больницах из-за жары в Японии.

По данным телеканала NHK , с тепловым ударом в больницы 47 префектур страны доставлены в общей сложности 613 человек. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в префектурах Саитама (55 человек), Фукуока (47 человек), Осака (40 человек). В Токио пострадали 29 человек.

В понедельник в ряде префектур столбики термометров поднимались до 37 градусов. В частности, в городах префектуры Гумма воздух раскалился до 37,1 градуса, в префектурах Саитама и Оита — до 36 градусов, в Токио — до 35 градусов.

Метеорологи предупреждают, что жаркая погода сохранится и во вторник. В городе Нагоя ожидают повышения температуры до 35 градусов, в городах Осака, Киото и Токио — до 33 градусов.

В связи с жарой специалисты призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долго на улице, а также постоянно пить воду.