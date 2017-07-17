Глава ПНС Ливии рассказал о влиянии кризиса с Катаром на ситуацию в стране

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Разрешение кризиса вокруг Катара позитивно повлияет на ситуацию в Ливии, заявил в интервью РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж.
Правящее на востоке страны ливийское временное правительство в начале июня присоединилось к ряду арабских стран, разорвавших дипотношения с Катаром. Действующие самостоятельно власти в Триполи аналогичного решения не приняли.
"Насколько будут решаться эти проблемы (конфликт ряда арабских стран с Катаром) стран, имеющих отношения с ливийскими сторонами, настолько это в позитивном плане отразится на ситуации в Ливии", — заявил Саррадж.
Кроме этого, представитель офиса ливийского маршала Халифы Хафтара генерал Ахмад аль-Мисмари заявлял, что Катар вмешивался во внутренние дела Ливии и финансировал терроризм на ее территории.
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.