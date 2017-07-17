Глава ПНС Ливии рассказал о влиянии кризиса с Катаром на ситуацию в стране

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Разрешение кризиса вокруг Катара позитивно повлияет на ситуацию в Ливии, заявил в интервью РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж.

По словам Сарраджа, он надеется, что "эта ситуация между арабскими братьями разрешится, кризис пройдет, а на смену ему вновь вернется межарабское согласие".

Правящее на востоке страны ливийское временное правительство в начале июня присоединилось к ряду арабских стран, разорвавших дипотношения с Катаром. Действующие самостоятельно власти в Триполи аналогичного решения не приняли.

"Насколько будут решаться эти проблемы (конфликт ряда арабских стран с Катаром) стран, имеющих отношения с ливийскими сторонами, настолько это в позитивном плане отразится на ситуации в Ливии", — заявил Саррадж.

Кроме этого, представитель офиса ливийского маршала Халифы Хафтара генерал Ахмад аль-Мисмари заявлял, что Катар вмешивался во внутренние дела Ливии и финансировал терроризм на ее территории.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Арабские страны предъявили Катару ультиматум, содержащий 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Читайте полный текст интервью с Фаезом Сарраджем >>